В пальто цвета кэмел и туфлях на высоких каблуках: принцесса Беатрис на рождественском концерте

В пальто цвета кэмел и туфлях на высоких каблуках: принцесса Беатрис на рождественском концерте

Члены британской королевской семьи собрались на рождественском концерте.

Вчера, 8 декабря, в Вестминстерском аббатстве прошли съемки концерта Together at Christmas. Ожидается, что его покажут на британском телевидении накануне Рождества.

Благотворительный королевский фонд The Royal Foundation и лично герцогиня Кембриджская, которая выступила в роли ведущей мероприятия, организовали этот концерт в честь организаций, которые помогали людям во время пандемии. Для мероприятия Кейт выбрала очень эффектный образ ярко-красного цвета от Catherine Walker.

Герцогиня Кемриджская на рождественском концерте / Associated Press

Праздничный концерт также посетила принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци.

Принцесса Беатрис / Getty Images

33-летняя принцесса была одета в пальто цвета кэмел на двух пуговицах и красивые темно-синие бархатные туфли на высоких каблуках. Вечерний образ Беатрис дополняли бордовый бархатный обруч-узел на голове и маленькая сумочка с крокодиловым тиснением. Эдоардо же отдал предпочтение классическому синему костюму с галстуком в крапинку.

Принцесса Беатрис / Associated Press

Также на мероприятии была и сестра Беатрис – принцесса Евгения, Кэрол, Майк и Пиппа Миддлтон, графиня Уэссекская Софи, Зара и Майк Тиндолл и другие.

Читайте также: