В пальто цвета овсянки и серьгах дочери: королева Летиция на новом мероприятии

Король и королева Испании посетили сегодня вместе школу CEIP Gumersindo Azcárate в Леоне.

Королева Летиция и король Филипп VI посетили детский сад и начальную школу Гумерсиндо Аскарате, расположенную в Леоне, чтобы вручить ей награду "Школа года 2022 принцессы Жироны".

Королева Летиция / Фото: Getty Images

В этот день на Летиции было пальто цвета овсянки &Other Stories, серые клетчатые брюки и новый синий джемпер с круглой горловино и коричневые замшевые ботинки на каблуках.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева также надела серьги Gold&Roses из 18-каратного розового и белого золота с бриллиантами и танзанитами, стоимостью 1855 евро, которые ранее мы видели на ее дочери принцессе Леонор.

Принцесса Леонор / Фото: Associated Press

Принцесса носила их в день своего рождения, когда присягала на Конституции в парламенте Мадрида. Королева Летиция носила серьги горизонтально, прикрепив их к мочке уха, а принцесса Леонор - вертикально, оставляя маленький синий камешек висеть в воздухе.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Днем ранее королева посетила штаб-квартиру Ассоциации по предотвращению проституции женщин (APRAMP) в Мадриде, где появилась в твидовом жакете, сшитом женщинами, входящими в эту ассоциацию и в черном пальто.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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