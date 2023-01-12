В пальто цвета овсянки: королева Летиция приехала с мужем на Менорку

Королева Летиция присоединилась к своему мужу королю Филиппу VI во время первой совместной прогулки и после объявления о смерти дяди Филиппа - короля Греции Константина (он является братом матери Филиппа, королевы Софии). Скончался король 10 января в возрасте 82 лет. Испанские монархи собираются присутствовать на похоронах, прощание состоится в православном кафедральном соборе Афин.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Отметим, король Константин также был крестным отцом принца Уильяма и племянником герцога Эдинбургского.

Летиция была в пальто цвета овсянки с поясом от & Other Stories, под которое надела черное платье с принтом от Mango и обула высокие кожаные сапоги на устойчивых каблуках. На плече у королевы висела черная сумка на тонком ремешке от Adolfo Domínguez.

Также королева собрала волосы в пучок, надела тройные миниатюрные серьги и сделала очень насыщенный макияж глаз.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Король Филипп VI был элегантен в сером костюме в полоску, голубой рубашке и с голубым галстуком с принтом.

Вчера, напомним, королева Летиция посетила мероприятие в Мадриде, где продемонстрировала новый интересный образ.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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