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В пальто цвета пыльной розы: Нэнси Пелоси почтила память погибших в результате штурма Капитолия

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
765
Время на прочтение
1 мин
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В пальто цвета пыльной розы: Нэнси Пелоси почтила память погибших в результате штурма Капитолия

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Политик, как всегда, сделала ставку на цвет.

6 января в Вашингтоне прошло мероприятие, на котором почтили минутой молчания память погибших сотрудников правоохранительных органов, охранявших Капитолий в 2021 году во время массовых беспорядков.

В тот день, в 2021 году, толпа агрессивных протестующих, поддерживающих попытки 45-го президента США Дональда Трампа отменить результат президентских выборов 2020 года, совершила штурм Капитолия. Беспорядки были спровоцированы комментариями, сделанными Трампом на митинге, непосредственно предшествующем этому событию.

На мероприятии выступила спикер Палаты представителей - 82-летняя Нэнси Пелоси.

Нэнси Пелоси / © Associated Press
Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Политик появилась на публике в строгих черных штанах, жакета в цветочный принт, а также в туфлях-лодочках синего цвета.

Нэнси Пелоси / © Associated Press
Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Однако особый интерес в образе вызывало пальто Пелоси с воротником-стойкой, которой было выполнено в нежном оттенке пыльной розы.Дополняли ее деловой лук укладка, макияж и пара крупных жемчужных сережек в ушах.

Нэнси Пелоси / © Associated Press
Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
765
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