В пальто, джинсах и с красивой укладкой: Шарлотта Казираги побывала на показе Chanel

Внучка княгини Грейс Келли присутствовала на показе Chanel Haute Couture сезона весна-лето 2024, прошедшего в рамках Недели моды в Париже.

На Шарлотте было черно-белое пальто с принт «собачий зуб» без воротника, синие джинсы, черные замшевые туфли на невысоких каблуках и застежками спереди, а в руках она держала маленькую черную сумку из лаковой кожи от Chanel. Казираги распустила свои длинные каштановые волосы и сделала легкую волнистую укладку. Также у нее был легкий макияж глаз и помадой подчеркнуты пухлые губы.

Шарлотта Казираги / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы показывали вам новый образ Дженнифер Лопес, которая в эффектной накидке с лепестками побывала на показе Schiaparelli.

Читайте также: