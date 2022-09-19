В пальто, элегантной шляпе и жемчугах: Тереза Мэй на похоронах Елизаветы II

Проститься с королевой Елизаветой II во время службы в Вестминстерском аббатстве пришла и бывшая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Она появилась в сопровождении своего супруга Филиппа Мэй.

Тереза Мэй / Фото: Associated Press

Траурный аутфит Мэй состоял из платья миди, пальто без пуговиц и элегантной шляпы. Лук она дополнила колготами и туфлями на каблуке.

Тереза Мэй / Фото: Associated Press

На шее у Терезы было жемчужное ожерелье, а в ушах – серьги-пусеты. В макияже она сделала акцент на глазах, подведенных черным карандашом.

Тереза Мэй / Фото: Associated Press

Сидели супруги Мэй на службе рядом с бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном и его женой Кэрри Джонсон.

Тереза Мэй / Фото: Associated Press

Напомним, сейчас в часовне Святого Георгия началась служба для семьи и сотрудников дворца и королевы Елизаветы II, которую ведет архиепископ Кентерберийский.

Перед последним гимном корону, скипетр и державу – символы власти – перенесут из гроба на алтарь. В конце церемонии гроб опустится в Королевский склеп, как это было с принцем Филиппом, мужем королевы.

Сама церемония похорон состоится в 21:30, и на ней будут присутствовать только члены семьи. После церемонии гроб с телом Елизаветы II будет перемещен в семейную часовню короля Георга VI, где лежат отец Елизаветы II — король Георг VI, королева-мать Елизавета и сестра принцесса Маргарет. Туда же переместят и гроб принца Филиппа.

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