В пальто и белых джинсах: принцесса Мари посетила фестиваль

Принцесса Дании Мария прибывает на Копенгагенский кулинарный фестиваль.
Супругу датского принца Иоахима приехала на фестиваль Flæsketorvet, который проходит в Копенгагене в темно-синем пальто Jane Atelier, белых укороченных джинсах и серых эспадрильях на танкетке LK Bennett.
Образ свой принцесса дополнила красивой укладкой, серьгами полукольцами с бриллиантами Mauboussin, легким дневным макияжем на лице и красивой укладкой. На пальце у нее сверкало кольцо, маникюр был выполнен в светлом оттенке и Мари несла в руках букет цветов.
Несколькими днями ранее принцесса Мари приезжала с дочерью Афиной на фестиваль Тондер в Тондере, где выступила с речью. А мы показывали вам ее другой аутфит.
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