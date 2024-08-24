В пальто и белых джинсах: принцесса Мари посетила фестиваль

Супругу датского принца Иоахима приехала на фестиваль Flæsketorvet, который проходит в Копенгагене в темно-синем пальто Jane Atelier, белых укороченных джинсах и серых эспадрильях на танкетке LK Bennett.

Образ свой принцесса дополнила красивой укладкой, серьгами полукольцами с бриллиантами Mauboussin, легким дневным макияжем на лице и красивой укладкой. На пальце у нее сверкало кольцо, маникюр был выполнен в светлом оттенке и Мари несла в руках букет цветов.

Принцесса Мари / Фото: Getty Images

Несколькими днями ранее принцесса Мари приезжала с дочерью Афиной на фестиваль Тондер в Тондере, где выступила с речью. А мы показывали вам ее другой аутфит.

Читайте также: