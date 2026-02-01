ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
104
Время на прочтение
1 мин

В пальто и без укладки: принцесса Кейт тайно сходила на выставку

Принцесса Уэльская Кейт совершила частный визит в Винчестер и поделилась личным сообщением в Instagram.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Уэльская

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Принцесса решила посетить художественную выставку «Красота Земли: искусство Мэй, Джейн и Уильяма Морриса», которая проходит в галерее The Arc.

В видео, опубликованном в ее Instagram, видно, как королевскую особу проводят по выставке, и она любуется представленными произведениями искусства. Для прогулки Кейт выбрала пальто шоколадного цвета и дополнила образ шарфом, а волосы просто распустила, не став делать какую-то особенную укладку.

Принцесса Уэльская / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Принцесса Уэльская / © Instagram принца и принцессы Уэльских

«Моя благодарность команде The Arc в Винчестере. Было вдохновляюще видеть, как они поставили творчество в центр жизни сообщества и сделали искусство доступным для широкой публики. Выставка „Красота Земли“ стала мощным напоминанием о связи между природой, творчеством и ремеслом. С.», — написала Кэтрин в личном сообщении в Instagram.

В ответ организация Arc написала:

«Для нас было большой честью приветствовать Ее Королевское Высочество Принцессу Уэльскую на выставке „Красота Земли: Искусство Мэй, Джейн и Уильяма Морриса“ в Arc, Винчестер. Эта выставка посвящена непреходящему наследию семьи Моррис, подчеркивая художественный вклад Мэй и Джейн Моррис наряду с Уильямом Моррисом. Мы гордимся тем, что эта важная выставка получила такое признание».

Напомним, вчера, 31 января мама принцессы Кейт — Кэрол Миддлтон — праздновала день рождения. Мы собрали для вас интересные факты о женщине.

Дата публикации
Количество просмотров
104
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie