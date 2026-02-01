В пальто и без укладки: принцесса Кейт тайно сходила на выставку

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Принцесса решила посетить художественную выставку «Красота Земли: искусство Мэй, Джейн и Уильяма Морриса», которая проходит в галерее The Arc.

В видео, опубликованном в ее Instagram, видно, как королевскую особу проводят по выставке, и она любуется представленными произведениями искусства. Для прогулки Кейт выбрала пальто шоколадного цвета и дополнила образ шарфом, а волосы просто распустила, не став делать какую-то особенную укладку.

Принцесса Уэльская / © Instagram принца и принцессы Уэльских

«Моя благодарность команде The Arc в Винчестере. Было вдохновляюще видеть, как они поставили творчество в центр жизни сообщества и сделали искусство доступным для широкой публики. Выставка „Красота Земли“ стала мощным напоминанием о связи между природой, творчеством и ремеслом. С.», — написала Кэтрин в личном сообщении в Instagram.

В ответ организация Arc написала:

«Для нас было большой честью приветствовать Ее Королевское Высочество Принцессу Уэльскую на выставке „Красота Земли: Искусство Мэй, Джейн и Уильяма Морриса“ в Arc, Винчестер. Эта выставка посвящена непреходящему наследию семьи Моррис, подчеркивая художественный вклад Мэй и Джейн Моррис наряду с Уильямом Моррисом. Мы гордимся тем, что эта важная выставка получила такое признание».

