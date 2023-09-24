В пальто и брюках: стильная Меган Маркл с мужем на благотворительном мероприятии

Принц Гарри и Меган Маркл уже вернулись из Германии в США.

В выходные герцог и герцогиня Сассекские были замечены на благотворительном мероприятии Кевина Костнера One805 Live.

На мероприятии также присутствовали голливудские VIP-персоны, в том числе Опра Уинфри и Эллен ДеДженерес.

42-летняя герцогиня Меган выглядела шикарно в твидовом пальто от Carolina Herrera с черным поясом на талии, к которому подобрала черные брюки и туфли Manolo Blahnik.

Из украшений на Маркл были часы и браслет Love от Сartier, серьги-петли Tabayer, также герцогиня сделала светлый маникюр, волосы собрала в низкий пучок и сделала макияж.

Принц Гарри был в черной рубашке, пиджаке и брюках. Сбор средств проводился в поместье Костнера на берегу океана в Саммерленде.

В этот раз герцогиня Сассекская также носила частично черный наряд. Ранее мы собирали для вас подборку ее выходов в черных аутфитах. Это один из ее любимых цветов в одежде.

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