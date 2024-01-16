В пальто и брюках: стильная Зара Тиндалл в компании мужа приехала на премьеру фильма

Супруги Зара и Майк Тиндалл появились на светском мероприятии в Лондоне.

Пара посетила мировую премьеру фильма "Шесть наций: Полный контакт" в Frameless в британской столице.

В фильме Netflix раунд за раундом, матч за матчем лучшие команды Европы по регби сражаются за трофей Чемпионата шести наций Гиннесса 2023 года.

На премьеру Зара приехала в пальто Club Monaco темно-синего цвета, к которому подобрала шелковую блузку и черные брюки с кожаным поясом на талии. Обута Тиндалл была в черные туфли-лодочки на каблуках, а в руках держала маленькую сумку Aspinal of London. Зара распустила белокурые волосы, сделала насыщенный макияж глаз и розовым блеском подчеркнула губы. В ушах у нее сверкали небольшие серьги-кольца.

Зара и Майк Тиндалл / Фото: Getty Images

Ее муж Майк надел темно-синий пиджак, белоснежную рубашку, синие джинсы и был обут в белые кроссовки. Пара с улыбками на лицах и в объятиях друг друга позировала фотографам.

Напомним, недавно они вернулись из Австралии, где провели короткий зимний отпуск. Там Зару даже запечатлели папарацци на пляже в купальнике.

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