В пальто и двух клетчатых шарфах: принцесса Анна на спортивном мероприятии в Эдинбурге

Она побывала на Челтнемском фестивале, а также на матче шести наций Гиннеса на стадионе BT Murrayfield в Эдинбурге. Там Ее Высочество вручила Кубок Каттитты игроку регби Джейми Ричи из Шотландии.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

72-летняя принцесса Анна была в темно-синем пальто, а на шее у нее висело два клетчатых шарфа. Принцесса была практически без макияж, в ушах у нее были золотые серьги-гвоздики, а на лице практически не было макияжа.

А на ипподроме в Челтнеме принцесса появилась в клетчатом костюме из шерсти, состоявший из жакета и юбки, поверх которого она надела удлиненную куртку. Также Анна была в высоких сапогах на маленьких устойчивых каблуках, а в руке несла черную кожаную сумку.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

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