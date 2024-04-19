В пальто и джинсах клеш: леди Амелия Виндзор на прогулке попала под прицел фотографов

Леди Амелия Виндзор попала под прицелы папарацци в Ноттинг-Хилле, в Лондоне.
Младшая дочь Джорджа Виндзора, графа Сент-Эндрюса, леди Амелия периодически попадает под прицел уличных фотографов. В этот раз девушку запечатлели на прогулке, она была одета в длинное бежевое пальто и синие джинсы клеш, а обута в кроссовки.
Через плечо у леди Амелии висела средних размеров сумка, в руках она несла мобильный телефон, а на голове у нее были большие наушники. Макияжа на лице у нее практически не было, а волосы были распущены.
Напомним, ранее девушку фотографировали папарацци во время прогулки в Челси. Тогда леди Амелия была в этих же наушниках и в темно-синем пальто, которое сочетала с черными джинсами клеш.
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