В пальто и джинсах клеш: леди Амелия Виндзор на прогулке попала под прицел фотографов

Младшая дочь Джорджа Виндзора, графа Сент-Эндрюса, леди Амелия периодически попадает под прицел уличных фотографов. В этот раз девушку запечатлели на прогулке, она была одета в длинное бежевое пальто и синие джинсы клеш, а обута в кроссовки.

Через плечо у леди Амелии висела средних размеров сумка, в руках она несла мобильный телефон, а на голове у нее были большие наушники. Макияжа на лице у нее практически не было, а волосы были распущены.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

Напомним, ранее девушку фотографировали папарацци во время прогулки в Челси. Тогда леди Амелия была в этих же наушниках и в темно-синем пальто, которое сочетала с черными джинсами клеш.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

Читайте также: