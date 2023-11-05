В пальто и коктейльном платье: принцесса Беатрис сходила на вечеринку в Нью-Йорке

Говорят, принцесса направлялась на какую-то вечеринку в Нью-Йорке. 35-летняя Беатрис была в светло-коричневом пальто поверх атласного темно-синего платья, когда ее сфотографировали в Нижнем Манхэттене. В руках она держала маленький черный клатч, а обута была в черные бархатные туфли на каблуках.

У Беатрис были распущены волосы, а на лице был легкий макияж. Она улыбалась, когда ее сфотографировали папарацци.

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Напомним, недавно в прессе появилась информация, согласно которой принцесса Беатрис и ее младшая сестра принцесса Евгения могут чаще исполнять свои королевские обязанности, если будет достигнута такая договоренность с королем Чарльзом III. Виной всему "похудевшая" монархия, то есть попросту некому исполнять королевские обязанности.

Принцесса Евгения и ее сестра принцесса Беатрис / Фото: Instagram принцессы Евгении

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