В пальто и коктейльном платье: принцесса Беатрис сходила на вечеринку в Нью-Йорке

Принцесса Беатрис попала под прицел фотографов в Нью-Йорке.
Говорят, принцесса направлялась на какую-то вечеринку в Нью-Йорке. 35-летняя Беатрис была в светло-коричневом пальто поверх атласного темно-синего платья, когда ее сфотографировали в Нижнем Манхэттене. В руках она держала маленький черный клатч, а обута была в черные бархатные туфли на каблуках.
У Беатрис были распущены волосы, а на лице был легкий макияж. Она улыбалась, когда ее сфотографировали папарацци.
Напомним, недавно в прессе появилась информация, согласно которой принцесса Беатрис и ее младшая сестра принцесса Евгения могут чаще исполнять свои королевские обязанности, если будет достигнута такая договоренность с королем Чарльзом III. Виной всему "похудевшая" монархия, то есть попросту некому исполнять королевские обязанности.
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