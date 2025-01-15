В пальто и меховой шляпе: королеву Камиллу запечатлели фотографы в Балморале

В выходные Ее Величество королеву Камиллу запечатлели по пути в церковь Крэти-Кирк, недалеко от Балморала, она приезжала на воскресную службу.

Королеву Камиллу запечатлели на подъезде к церкви, она находилась на переднем сиденье автомобиля ренж ровер, а ее муж Чарльз сидел на заднем сиденье. На фото видно, что Камилла была одета в пальто и шляпу с меховой отделкой, у нее была фирменная укладка и крупные серьги в ушах.

Королева Камилла и король Чарльз / Фото: Getty Images

Камилла еще не вернулась к исполнению королевских обязанностей и все еще находится на зимних каникулах. А вот король Чарльз недавно посещал прием в Букингемском дворце, организованный в память о жертвах Холокоста.

Также ранее дворец анонсировал, что король посетит с визитом Польшу, это произойдет 27 января, в День памяти жертв Холокоста. Монарх посетит место бывшего лагеря Аушвиц-Биркенау в честь 80-й годовщины его освобождения.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

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