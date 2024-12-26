В пальто и полосатом галстуке: стильный принц Луи покорил сердца королевских поклонников в Сандрингеме

Шестилетний принц Луи – младший сын принца Уильяма и принцессы Кейт присоединился к семьей на рождественской службе в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме.
Принц Луи не мог сдержать волнения, принимая коробки шоколадных конфет Cadbury и мягкие игрушки от королевских поклонников, собравшихся в Сандрингеме рождественским утром, чтобы поприветствовать членов королевской семьи.
Юный принц был одет в темное пальто, белую рубашку и темно-зеленый галстук в полоску и был в брюках. На одном из снимков видно, как принц Луи несет свои подарки в руках и широко улыбается.
Напомним, на службе также появились его старший брат принц Джордж и сестра принцесса Шарлотта. Девятилетняя принцесса была одета в темно-зеленое клетчатое пальто, которое идеально сочеталось с луком ее матери принцессы Кейт. Длинные волосы девочки были собраны сзади бантом.
Кстати, ранее мы показывали, как в этом году принцесса Уэльская использовала бант в своих образах.
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