В пальто и полосатом галстуке: стильный принц Луи покорил сердца королевских поклонников в Сандрингеме

Шестилетний принц Луи – младший сын принца Уильяма и принцессы Кейт присоединился к семьей на рождественской службе в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме.

Принц Луи не мог сдержать волнения, принимая коробки шоколадных конфет Cadbury и мягкие игрушки от королевских поклонников, собравшихся в Сандрингеме рождественским утром, чтобы поприветствовать членов королевской семьи.

Принцесса Кейт и принц Луи, королева Камилла, принц Уильям и король Чарльз / Фото: Associated Press

Юный принц был одет в темное пальто, белую рубашку и темно-зеленый галстук в полоску и был в брюках. На одном из снимков видно, как принц Луи несет свои подарки в руках и широко улыбается.

Принц Луи / Фото: Getty Images

Напомним, на службе также появились его старший брат принц Джордж и сестра принцесса Шарлотта. Девятилетняя принцесса была одета в темно-зеленое клетчатое пальто, которое идеально сочеталось с луком ее матери принцессы Кейт. Длинные волосы девочки были собраны сзади бантом.

Принцесса Шарлотта на рождественской службе в Сандрингеме / Фото: Associated Press

Кстати, ранее мы показывали, как в этом году принцесса Уэльская использовала бант в своих образах.

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