В пальто и с красивыми брошами: королева Камилла с мужем-королем с визитом в Мидлсбро

Король и королева посетили Международный центр Мидлсбро, чтобы встретиться с представителями местных общественных групп, волонтерских служб и сотрудниками полиции, которые работают над снижением уровня ножевой преступности в городе. Там Камилла решила сыграть партию в настольный теннис. Она рассказала, что немного играла "в юности".

Король Чарльз / Фото: Associated Press

Супругов тепло приветствовала публика. Множество доброжелателей размахивали флагами, а король Чарльз III и его супруга подходили к людям, чтобы поздороваться и поприветствовать их.

Овации для монаршей четы: Чарльз и Камилла посетили Мидлсбро

Королева Камилла надела пальто с меховыми манжетами и пришпилила на грудь брошь в виде бабочки с бриллиантами и брошь со слепнем, доставшейся ей из частной коллекции покойной королевы Елизаветы II. Это брошь из желтого золота с детализированным изображением слепня с сапфирами и бриллиантами. У нее была безупречная укладка и выразительный макияж на лице.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Король Чарльз облачился в любимое пальто верблюжьего цвета, белой рубашке в тонкую полоску и забавном галстуке с принтом в виде сов и котиков.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, в День Валентина мы рассказали, где проходили первые свидания Чарльза и Камиллы.

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