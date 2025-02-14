Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В пальто и с красивыми брошами: королева Камилла с мужем-королем с визитом в Мидлсбро

В пальто и с красивыми брошами: королева Камилла с мужем-королем с визитом в Мидлсбро

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла совершили визит в Северный Йоркшир.

Король и королева посетили Международный центр Мидлсбро, чтобы встретиться с представителями местных общественных групп, волонтерских служб и сотрудниками полиции, которые работают над снижением уровня ножевой преступности в городе. Там Камилла решила сыграть партию в настольный теннис. Она рассказала, что немного играла "в юности".

Король Чарльз / © Associated Press
Король Чарльз / Фото: Associated Press

Супругов тепло приветствовала публика. Множество доброжелателей размахивали флагами, а король Чарльз III и его супруга подходили к людям, чтобы поздороваться и поприветствовать их.

Овации для монаршей четы: Чарльз и Камилла посетили Мидлсбро

Овации для монаршей четы: Чарльз и Камилла посетили Мидлсбро

Королева Камилла надела пальто с меховыми манжетами и пришпилила на грудь брошь в виде бабочки с бриллиантами и брошь со слепнем, доставшейся ей из частной коллекции покойной королевы Елизаветы II. Это брошь из желтого золота с детализированным изображением слепня с сапфирами и бриллиантами. У нее была безупречная укладка и выразительный макияж на лице.

Королева Камилла / © Associated Press
Королева Камилла / Фото: Associated Press

Король Чарльз облачился в любимое пальто верблюжьего цвета, белой рубашке в тонкую полоску и забавном галстуке с принтом в виде сов и котиков.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press
Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, в День Валентина мы рассказали, где проходили первые свидания Чарльза и Камиллы.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация