В пальто и с укладкой: как принцесса Маргарет выглядела во время беременности

Принцесса Маргарет / © Getty Images

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Мы нашли архивное фото принцессы, чтобы показать, как она выглядела во время одной из своих беременностей.

Принцесса была замужем за британским фотографом Энтони Армстронг-Джонсоном. Они поженились в мае 1960 года и в браке у пары родилось двое детей — Дэвид Армстронг-Джонс, 2-й граф Сноудон и леди Сара Фрэнсис Элизабет Чатто.

Принцесса Маргарет / © Getty Images

На этом фото принцесса Маргарет запечатлена покидающей выставку «Идеальный дом» в выставочном центре «Олимпия» в Лондоне, 10 марта 1964 года. Она тогда была беременна своим вторым ребенком — дочерью Сарой, которая появилась на свет через два месяца — 1 мая. На фото Маргарет одета в длинное пальто, хорошо прикрывающее ее живот, у нее идеальная укладка, а на руке маленькая черная сумка.

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К слову, принцесса Маргарет была помолвлена несколько раз. Еще до встречи со своим будущим мужем Энтони ей несколько раз делал предложение представитель британской знати Билли Уоллес. И, говорят, в 1956 году принцесса даже дала свое согласие, но помолвка была разорвана еще до официального объявления, из-за того, что Уоллес рассказал об отношениях с принцессой, пока был на Багамских Островах. Принцесса Маргарет впервые подтвердила факт их помолвки лишь в 1977 году.

Принцесса Маргарет и ее муж Тони с сыном Дэвидом / © Associated Press

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Getty Images Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press Принцесса Маргарет и Питер Таунсенд / © Associated Press Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Getty Images Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press