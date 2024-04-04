В пальто и с забавными брошами: леди Амелия Виндзор на прогулке в Челси

28-летняя Леди Амелия прогуливалась по улице, одета в темно-синее длинное пальто, черные джинсы-клеш, джемпер и обута в ботинки на грубой подошве. На плече у девушки висела сумка-шопер, на голове были большие черные наушники. На пальто Амелия прикрепила две интересные броши – одна была в виде розового цветка, а другая – в виде маленькой зеленой птицы.

В ушах у Амелии Виндзор были золотые серьги, волосы она собрала в низкий пучок и была совсем без макияжа на лице.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

Девушка давно не появлялась в светском обществе и на каких-либо тусовках в Лондоне. В последний раз мы видели ее еще в декабре прошлого года, когда Амелия посещала рождественскую вечеринку в столице.

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