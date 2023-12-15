В пальто и серых брюках: княгиня Шарлин на праздничном мероприятии в Монако

По случаю завершения года Альбер и его супруга Шарлин вручили подарки бенефициарам Красного Креста Монако. Снимками с мероприятия поделились на официальной странице княжеской четы в Facebook, а их автором по традиции стал королевский фотограф Эрик Матон.

Принцесса Шарлин в этот день была в пальто Max Mara, светло-серых брюках со стрелками и черных туфлях-лодочках на каблуках. Она уложила волосы в классическую прическу и сделала легкий дневной макияж.

Ее супруг князь Альбер II был в темно-синем классическом костюме, белой рубашке и в синем галстуке.

А на днях Шарлин посетила рождественский бал, где появилась в вечернем серебристом платье, расшитом пайетками, которое дополнила клатчем The Bella Rosa Collection и туфлями от Gianvito Rossi.

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