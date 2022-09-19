В пальто и шляпе с вуалью: элегантная королева Камилла на похоронах Елизаветы II

Короля сопровождает его супруга - королева-консорт Камилла. Она прибыла в аббатство вместе с принцессой Уэльской, Кэтрин и принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой Уэльскими в одном автомобиле.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

75-летняя королева Камилла была одета в черное пальто и лаконичную маленькую шляпу с вуалью, обута в туфли на устойчивых каблуках (вероятно, обувь пытались подобрать максимально удобную, так как у Камиллы сломан палец на ноге). В руках она держала клатч от бренда Launer, который так любила королева Елизавета II.

Напомним, возглавили похоронную процессию король Чарльз III, его сестра принцесса Анна и братья принцы Эндрю и Эдвард. Также за гробом монарха шли принцы Уильям и Гарри.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Прошлой ночью Камилла почтила память покойной королевы, вспомнив ее "прекрасные голубые глаза" и сказав: "Я всегда буду помнить ее улыбку". Она тепло говорила о своем восхищении своей свекровью и о том, как она справилась с ролью, находясь в трудном положении "одинокой женщины" в мире мужчин, в специальном фильме, записанном BBC. "Она всегда была частью нашей жизни. Сейчас мне 75, и я не могу вспомнить никого, кроме королевы", - сказала Камилла.

Королева Камилла, принцесса Кейт и принц Джордж с принцессой Шарлоттой / Фото: Associated Press

Очевидно, что королевы Елизаветы II будет не хватать ее семье и всему миру.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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