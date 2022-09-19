Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В пальто и шляпе с вуалью: элегантная королева Камилла на похоронах Елизаветы II

Дата публикации
Просмотры
1593
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В пальто и шляпе с вуалью: элегантная королева Камилла на похоронах Елизаветы II

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Сегодня в Великобритании прощаются с королевой Елизаветой II.

Короля сопровождает его супруга - королева-консорт Камилла. Она прибыла в аббатство вместе с принцессой Уэльской, Кэтрин и принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой Уэльскими в одном автомобиле.

Королева Камилла / © Associated Press
Королева Камилла / Фото: Associated Press

75-летняя королева Камилла была одета в черное пальто и лаконичную маленькую шляпу с вуалью, обута в туфли на устойчивых каблуках (вероятно, обувь пытались подобрать максимально удобную, так как у Камиллы сломан палец на ноге). В руках она держала клатч от бренда Launer, который так любила королева Елизавета II.

Напомним, возглавили похоронную процессию король Чарльз III, его сестра принцесса Анна и братья принцы Эндрю и Эдвард. Также за гробом монарха шли принцы Уильям и Гарри.

Король Чарльз III и королева Камилла / © Associated Press
Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Прошлой ночью Камилла почтила память покойной королевы, вспомнив ее "прекрасные голубые глаза" и сказав: "Я всегда буду помнить ее улыбку". Она тепло говорила о своем восхищении своей свекровью и о том, как она справилась с ролью, находясь в трудном положении "одинокой женщины" в мире мужчин, в специальном фильме, записанном BBC. "Она всегда была частью нашей жизни. Сейчас мне 75, и я не могу вспомнить никого, кроме королевы", - сказала Камилла.

Королева Камилла, принцесса Кейт и принц Джордж с принцессой Шарлоттой / © Associated Press
Королева Камилла, принцесса Кейт и принц Джордж с принцессой Шарлоттой / Фото: Associated Press

Очевидно, что королевы Елизаветы II будет не хватать ее семье и всему миру.

Королева Камилла / © Associated Press
Королева Камилла / Фото: Associated Press

Читайте также:

Наследие королевы: кому достанется все добро Елизаветы II

Наследие королевы: кому достанется все добро Елизаветы II

Похожие темы:

Следующая публикация