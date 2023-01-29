В пальто и шляпке с двойным пером: как выглядела Елизавета II за три года до своей коронации

В 1950 году, за два года до своего восшествия на престол, принцесса Елизавета и не подозревала, что вскоре ее жизнь так кардинально изменится.

На этом архивном снимке, который был сделан в этот день, 29 января 1950 года, принцесса Елизавета, наследница британского трона, осматривает почетный караул по прибытии в штаб-квартиру гида на Букингем-Палас-роуд в Лондоне.

Принцесса одета в темное пальто, а на голове у нее шляпа клош, украшенная двойным пером – плюмажем (украшение в виде перьевой опушки на головном уборе из перьев типа веера). На груди пришпилена цветочная брошка, на шее - жемчужное колье из трех нитей, а в ушах нет серёг, хотя известно, что всю жизнь Елизавета обожала жемчужные украшения.

Принцесса Елизавета / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали, что Елизавета II проколола уши в год своей свадьбы с принцем Филиппом. Все потому, что ее родители – король Георг VI и королева Елизавета – сделали ей красивый подарок - серьги Cartier Greville Chandelier, ради того, чтобы их надеть, принцессе пришлось проколоть уши.

Принцесса Елизавета с отцом королем Георгом VI / Фото: Associated Press

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