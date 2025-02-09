В пальто и узких джинсах: Меган Маркл сходила с мужем на хоккей

Принц Гарри и его супруга Меган посетили хоккейный матч в Ванкувере в рамках Invictus Games 2025.

Герцог и герцогиня Сассекские посетили игру НХЛ в тот же день, что и церемонию открытия Invictus Games 2025 в субботу, 8 февраля.

Супруги побывали на матче между командами "Ванкувер Кэнакс" — "Торонто Мейпл Лифс". А принц Гарри даже сделал церемониальный сброс шайбы. Игру Меган и Гарри смотрели на трибунах стадиона "Роджерс-Арена".

Принц Гарри и Меган Маркл в Ванкувере / Фото: Instagram Меган Маркл

Герцогиня выбрала для этого выхода пальто от Givenchy, которое носила во время австралийского тура 2018 года, также она была в черном свитере с высокой горловиной и узких черных джинсах и обута в ботильйоны Maison Valentino. У нее были распущены волосы, и она шла за руку с мужем.

Принц Гарри и Меган Маркл в Ванкувере / Фото: Instagram Меган Маркл

Вопреки точившимся слухам о разводе пары, Гарри и Меган кажутся счастливыми. Напомним, во время самой церемонии Меган поцеловала своего принца на публике.

Меган и Гарри на церемонии открытия "Игр непокоренных" в Ванкувере / Фото: Getty Images

Читайте также: