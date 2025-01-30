В пальто и жакете цвета лайма: стильная королева Летиция попала под прицел папарацци

Королева Летиция и ее секретарь были запечатлены фотографами на улицах Мадрида.

Королева Летиция и Мария Долорес Оканья прибыли на встречу Испанской ассоциации по борьбе с раком (AECC) в Мадриде. Встреча была посвящена презентации основных проектов AECC на 2025 год, а также обзору интенсивной деятельности, проведенной в течение 2024 года.

Королева выбрала для выхода двубортный жакет Hugo Boss яркого цвета лайма, который идеально контрастировал с ее полностью черным образом. Этот жакет Летиция уже носила в 2024 году.

Попала под прицел папарацци: королеву Летицию запечатлели на улицах Мадрида

Также королева надела длинное черное пальто и широкие брюки и остановила свой выбор на черных лоферах на платформе. В руках у королевы была любимая сумка Carolina Herrera. Волосы ее были распущены и блестели на солнце, на лице – легкий дневной макияж, а что касается украшений, она носила серьги с маленькими цветными камнями от бренда Singularu.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Напомним, сегодня супруг королевы – король Филипп VI празднует 57-летие. Мы собрали для вас интересные факты о короле Испании.

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