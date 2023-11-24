В пальто, как у Чарльза: принцесса Кейт удивила выбором лука для нового выхода

Принцесса Уэльская посетила сегодня центр раннего детства в Барнете на севере Лондона.

Центр раннего детства Королевского фонда оказывает поддержку семьям с маленькими детьми в преддверии Рождества. Sebby's Corner была основана в январе 2021 года и предоставляет товары нуждающимся семьям в Барнете, Хартфордшире и Лондоне.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

41-летняя принцесса приехала на встречу в пальто верблюжьего цвета с пуговицами и поясом на талии, надела черную водолазку и темную юбку с поясом из кожи крокодила от Polo Ralph Lauren.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Обула принцесса замшевые сапоги на каблуках Gianvito Rossi. Кстати, у короля Чарльза тоже есть такое любимое пальто, быть может выбор Кейт в этот день - это реверанс в сторону монарха.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Волосы Кейт были традиционно уложены красивыми локонами, а макияж на лице выглядел натурально. Принцесса надела золотые небольшие серьги с подвесками Missoma Jewellery, а ее ногти были накрашены светлым полупрозрачным лаком.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Напомним, недавно принцесса Уэльская в ярком костюме и серьгах свекрови выступила на симпозиуме, который был организован Центром раннего детства Королевского фонда.

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