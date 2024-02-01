В пальто, как у Меган: королева Камилла очаровала красивым образом во время выхода в свет

Королева Камилла посетила очередное мероприятие пока король Чарльз III восстанавливается после операции, проведенной ему на простате.

Ее Величество побывала на праздновании 850-летия Фонда Святого Иоанна, где она побеседовала с жителями Фонда в часовне Святого Михаила, перед на праздничной службе в Батском аббатстве в Бате.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Королева Камилла надела в этот день коричневое пальто от Max Mara с поясом на талии, в нем королева появилась на службе в Сандрингеме во время зимних каникул в январе 2023 года. В руках она несла клатч от Launer (любимого бренда сумок королевы Елизаветы II), обула коричневые высокие сапоги из замши и пестрый платок завязала на шею. Похожее пальто, к слову, есть и у герцогини Сассекской Меган.

Королева Камилла и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Прическа у королевы была классической, как и макияж. Она улыбалась и была в отличном настроении.

Камилла стала покровителем Фонда Святого Иоанна в 2009 году. Он был основан как приют и оказывает поддержку пожилым людям, а также работает с детьми, чтобы обеспечить им лучшее начало жизни.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Напомним, вчера королева Камилла во время посещения Maggie's Royal Free, куда Ее Величество приехала, чтобы официально открыть новый центр поддержки онкологическим больным и их семьям в Лондоне, рассказала, как чувствует себя король Чарльз III после проведенной ему операции на простате.

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