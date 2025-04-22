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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В пальто канареечного цвета и с сумкой Dior: возлюбленная Трампа-младшего пришла в Белый дом

Сын президента пришел на пасхальные празднования вместе со своей новой девушкой.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон

Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон / © Associated Press

Сын президента США — Дональд Трамп-младший — вместе со своей возлюбленной — 38-летней светской львицей и моделью Беттиной Андерсон — появился на пасхальных празднованиях в Белом доме. Пара болела за детей, которые принимали участие в соревнованиях по катанию яиц Easter Egg Roll на Южной лужайке.

/ © Associated Press

© Associated Press

Беттина появилась там в ярком аутфите. На ней было элегантное двубортное пальто канареечного цвета с пуговицами, украшенными камнями. Наряд она скомбинировала с белыми слингбэками и белой стеганой сумкой Lady Dior.

/ © Associated Press

© Associated Press

Андерсон сделала прическу с локонами, макияж смоки-айс с пышными ресницами и белый маникюр. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздями, а руки — браслетами.

/ © Associated Press

© Associated Press

Трамп-младший был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и голубой галстук.

Напомним, на вечере amfAR Palm Beach Gala Беттина Андерсон появилась в мини-платье, расшитом серебряными пайетками разного размера, которое прекрасно подчеркнуло ее стройные ноги

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