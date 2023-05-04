В пальто, которое уже носила: герцогиня Эдинбургская на Garden Party в Букингемском дворце

58-летняя Софи была в сшитом на заказ платье-пальто в клетку от Suzannah London, которое она носила уже на праздновании Trooping the Color в июне 2022 года. В руках Софи несла белую сумку от Valextra, а обута была в лаковые туфли нюдового цвета от Prada. Также герцогиня была в бежево-розовой шляпе от Jane Taylor London.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Associated Press

На запястьях у герцогини Эдинбургской было несколько тонких браслетов, на шее была тонкая цепочка с подвеской, в ушах – жемчужные серьги, а волосы собраны в низкий пучок. Макияж также был максимально натуральным.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Associated Press

Главенствовали на садовой вечеринке король Чарльз и королева Камилла. После отмены вечеринок Garden Party 2020 и 2021 годах из-за пандемии COVID-19 мероприятия возобновились прошлым летом, но королева Елизавета II на нем не присутствовала. От ее имени были другие члены семьи. Garden Party проводится с 1860-х годов в садах Букингемского дворца.

Герцогиня Эдинбургская Софи, с мужем принцем Эдвардом, королем и королевой / Фото: Associated Press

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