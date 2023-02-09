В пальто, которому 12 лет: принцесса Кейт умеет придать старым вещам новый вид

Принц и принцесса Уэльские приехали в Корнуолл, где посетили Национальный морской музей в Фалмуте.

Это первый официальный визит супругов после того, как они стали носить титулы герцога и герцогини Корнуольских. Ранее этот титул носила супруга короля Чарльза III Камилла.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Getty Images

На публике 41-летняя принцесса появилась в коричневом пальто от Hobbs стоимостью 724 доллара, которое поразительно похоже на другое коричневое пальто Hobbs, которое она носила 11 лет назад.

Королевские поклонники уверены, что это современная и новая версия пальто Celeste 2011 года в цвете Chestnut Brown, пишет express.co.uk. Пальто теплого коричневого цвета длиной до колен с легкой юбкой-трапецией. Изготовлено из шерстяной ткани каштанового цвета.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Оригинальное пальто Hobbs Celeste стало частью зимней коллекции лейбла 2011 года, и Кейт надевала его несколько раз на протяжении многих лет, адаптируя его для разных случаев с помощью аксессуаров. К примеру, появлялась в пальто с меховым воротником на рождественской службе в Сандрингеме в 2016 году.

Кейт и Уильям с детьми в Сандрингеме, Рождество 2016 года / Фото: Associated Press

Под пальто принцесса надела трикотажное платье-миди цвета спелой вишни с широким поясом из крокодиловой кожи и высоким воротником. А дополнила лук коричневыми замшевыми сапогами до колен от Gianvito Rossi на каблуках.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Getty Images

У Кейт был легкий дневной макияж и красивая укладка волнами, ногти были не накрашены, а на пальце виднелся пластырь. Известно, что Кэтрин часто готовит с детьми и, видимо, снова поранилась в процессе приготовления какого-то блюда.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принц Уильям был в темном джемпере и сером пиджаке, брюках и светлой рубашке, а также с галстуком. И обут в свои любимые замшевые ботинки. После визита в Национальный морской музей Корнуолла пара отправилась в местный общественный центр.

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