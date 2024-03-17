В пальто, которому 27 лет: принцесса Анна в ярком аутфите появилась на фестивале

Королевская принцесса Анна не пропустила и четвертый день Челтнемского конного фестиваля, который проходил на ипподроме Челтнема.

Четвертый день – это "День золотого кубка" Челтнемского фестиваля.

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

73-летняя королевская особа выглядела непривычно ярко в красном длинном пальто, которое, как оказалось, она впервые надела 27 лет назад. В нем принцесса впервые появилась во время посещения зоологического парка Марвелл в Хэмпшире в мае 1997 года.

Принцесса Анна во время посещения зоологического парка Марвелл в Хэмпшире в мае 1997 года / Фото: Getty Images

Также в прошлом месяце принцесса надевала это пальто во время визита в казармы Святого Георгия. Королевская принцесса очень бережно относится к одежде и часто появляется на публике в старых вещах. Как и ее старший брат король Чарльз, Анна заботится об окружающей среде и экологии.

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

В Челтнеме Ее Высочество дополнила лук меховой шапкой, к которой прикрепила золотую брошь в виде лошади, платком на шее, золотой цепочкой с камнем и серьгами с жемчугом. Она была в коричневых перчатках и с зонтом тростью в руках. А вот прическа у принцессы была точно такая же, какую она носила и 27 лет назад.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

На конном фестивале принцесса появлялась и в предыдущие дни. Мы видели ее образ в изумрудном пальто, а также в бежевом.

Эндрю Паркер-Боулз и принцесса Анна / Фото: Getty Images

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Также фестиваль активно посещала дочь принцессы и тоже бывшая наездница – Зара Тиндалл. Ее образы мы показывали вам ранее.

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