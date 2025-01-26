В пальто, которому более 40 лет: король Чарльз приехал на воскресную службу

Король Чарльз III прибыл сегодня на воскресную службу в церковь Святой Девы Марии в Флитчеме, в Норфолке.

Монарх снова продемонстрировал свою приверженность принципам устойчивого развития надев пальто из переработанных материалов, которое находится в его гардеробе более 40 лет. Это двубортное твидовое пальто, которое является неотъемлемой частью его гардероба с конца 1980-х годов.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Это пальто было сшито портным Anderson & Sheppard и отличается рисунком в елочку, большими карманами и широкими острыми лацканами. Король Чарльз надевал это элегантное пальто бесчисленное количество раз, в том числе на Рождество в 2009 году и в 1988 году, когда он был в Сандрингеме со своей женой принцессой Дианой и сыном принцем Гарри.

Принц Чарльз и принцесса Диана в Сандрингеме с сыном Гарри, 1988 год / Фото: Getty Images

Свой сегодняшний образ король дополнил белой рубашкой, галстуком с совами, серыми брюками и рыжими замшевыми ботинками. На службу Чарльз приехал один без своей жены Камиллы.

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