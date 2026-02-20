В пальто лесного зеленого цвета: красивая королева Летиция появилась на обеде с мужем-королем

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

Марсело Ребелу де Соуза покинет свой пост менее чем через месяц, и король с королевой хотели тепло проводить его в Испании, что и включало этот обед.

По этому случаю королева надела элегантное темно-зеленое пальто с бархатным поясом и манжетами, сочетая наряд с черными туфлями-лодочками Magrit.

Также мы обратили внимание на новые серьги Летиции. Они отличаются неправильной структурой, напоминающей абстрактный цветок или отлитую вручную деталь из металла. Небольшой камень в центре добавляет немного света. Волосы королева распустила и сделала классическую укладку, а макияж выполнила в теплых оттенках.

Король Филипп VI появился на приеме в темно-сером полосатом костюме, который сочетал с белой рубашкой и сиреневым галстуком.

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

Ранее на этой неделе Летиция составила компанию своему мужу Филиппу VI на торжественном мероприятии, где оба появились в аутфитах синего цвета.