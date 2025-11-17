ТСН в социальных сетях

В пальто Louis Vuitton и стильных очках: Брижит Макрон на траурной церемонии в Париже

Первая леди Франции появилась на мероприятии в образе total black от любимого Модного дома.

Эммануэль и Брижит Макрон

Эммануэль и Брижит Макрон / © Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит Макрон приняли участие в памятной церемонии, на котором почтили память жертв на перекрестке улиц Биша и Алибер вблизи "Le Petit Cambodge" и "Le Carillon" в Париже. Мероприятие посвящено десятилетию со времени террористических атак 13 ноября 2015 года, во время которых погибло 130 мирных жителей.

Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Первая леди появилась там в образе total black. Она надела пальто от бренда Louis Vuitton, которое на талии было украшено коричневыми кожаными лоскутками с логотипом бренда. На жене президента были также свитер с высокой горловиной и прямые брюки. Наряд Брижит скомбинировала с черными кожаными ботильонами Christian Louboutin с фирменной красной подошвой и металлическими пряжками.

Эммануэль и Брижит Макрон / © Getty Images

Эммануэль и Брижит Макрон / © Getty Images

Госпожа Макрон надела объемный парик и дополнила лук стильными очками в темной оправе от Ray-Ban.

Брижит Макрон / © Associated Press

Брижит Макрон / © Associated Press

Эммануэль был одет в черный классический костюм, белую рубашку, черный галстук и черные туфли.

Напомним, Брижит Макрон в кружевном платье и жакете с золотыми пуговицами предстала на ужине в Елисейском дворце.

