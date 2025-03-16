В пальто любимого бренда и с идеальной укладкой: принцесса Кейт с мужем Уильямом сходили на регби

Принц и принцесса Уэльские в субботу, 15 марта, посетили матч с регби в Уэльсе.

Принц Уильям, покровитель Уэльского регбийного союза (WRU), и принцесса Кейт, покровительница Регбийного футбольного союза (RFU) Англии, посетили игру на стадионе "Принципалити" в Кардиффе, где болели каждый за свою команду.

Кейт и Уильям Уэльские пообщались с игроками после матча сборных Уэльса и Англии по футболу шести наций на стадионе "Принципалити" в Кардиффе / Фото: Associated Press

Кэтрин приехала на игру в темно-синем двубортном пальто Alexander McQueen под который надела темно-синий джемпер с высокой горловиной, обула черные замшевые сапоги Gianvito Rossi, а в руках несла маленькую черную сумку Grace Han. У принцессы были распущены и уложены красивыми локонами волосы, она сделала легкий макияж глаз и немного подчеркнула губы натуральным оттенком помады. В ушах у принцессы были серьги-полукольца из лазурита от Shyla London.

Принц и принцесса Уэльские на стадионе "Принципалити" в Кардиффе, Уэльс / Фото: Getty Images

Принц Уильям надел темно-синее пальто и брюки в тон, был в белой рубашке и с красным галстуком в белую полоску.

Принцесса Кейт в раздевалке после матча Кубка шести наций Гиннесса 2025 между Уэльсом и Англией на стадионе "Принципалити" в Кардиффе / Фото: Getty Images

Перед началом матча пара встретилась с травмированными игроками, которых поддерживает Welsh Rugby Charitable Trust, покровителем которого также является Уильям. Благотворительная организация была основана в 1972 году как ресурс для спортсменов, получивших серьезные травмы во время игры в регби в Уэльсе, и их семей.

Кейт и Уильям Уэльские пообщались с игроками после матча сборных Уэльса и Англии по футболу шести наций на стадионе "Принципалити" в Кардиффе / Фото: Associated Press

Судя по фотографиях, пара отлично провела время. А выиграла матч, команда, покровительницей которой является принцесса Кэтрин.

Кейт и Уильям Уэльские пообщались с игроками после матча сборных Уэльса и Англии по футболу шести наций на стадионе "Принципалити" в Кардиффе / Фото: Associated Press

Кейт и Уильям Уэльские пообщались с игроками после матча сборных Уэльса и Англии по футболу шести наций на стадионе "Принципалити" в Кардиффе / Фото: Associated Press

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