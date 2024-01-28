В пальто любимого цвета и с сумкой, как у принцессы Уэльской: Зара Тиндалл на фестивале в Челтнеме

42-летняя дочь принцессы Анны явно является страстной поклонницей бордового цвета, так как часто именно в Челтнеме появляется в нарядах этого оттенка.

В этот раз на Заре Тиндалл было пальто от The Fold, под ним был темно-синий свитер с высокой горловиной, а талию она подчеркнула поясом. Обала Зара кожаные сапоги Fairfax & Favor, а на голове у нее была шляпа с лентой Somerset Millinery. Зара была в кожаных перчатках и в руках несла небольшую сумку Aspinal of London (такие сумки любит носить принцесса Уэльская).

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

Зара много улыбалась, а свой дневной лук дополнила легким макияжем и золотыми серьгами-кольцами в ушах. На пальто у Тиндалл была пришпилена брошка.

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы показывали, какая стильная Зара Тиндалл в компании мужа Майка приезжала на премьеру фильма в Лондоне.

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