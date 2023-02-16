В пальто-накидке и золотых туфлях: королева Максима с мужем на светском мероприятии

Король Виллем-Александр и его супруга королева Максима присутствовали на представлении танцевальной группы Introdans "Кармен Макиа" в Апелдорне по случаю 80-летия принцессы Маргариты Нидерландской.

Максима была в черном шерстяном пальто-накидке от Natancouture, платье под ним было не видно, обувь Ее Величество подобрала золотистую с прозрачными вставками тоже от Natan, а в руках держала черный клатч Gianvito Rossi и платок.

У Максимы на запястье сверкало несколько драгоценных браслетов, на шее было колье из бриллиантов и серьги-висюльки - в ушах. Вечернюю укладку королева делать не стала, а вот насыщенный макияж глаз сделала. Король был в темно-синем костюме в тонкую полоску, белой рубашке и в пестром галстуке.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

Также на вечере присутствовал брат короля - принц Константин - с супругой принцессой Лаурентин. Королевская особа была в жакете, расшитом пайетками, и черных широких брюках, в руках держала квадратный золотой клатч, а образ дополнила цепью со стрекозой и такими же серьгами.

Принц Константин и принцесса Лаурентин / Фото: Getty Images

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