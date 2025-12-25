ТСН в социальных сетях

Общество
45
1 мин

В пальто необычного дизайна и в компании детей: герцогиня Софи побывала на рождественской королевской службе

Члены королевской семьи собрались в церкви Святой Марии Магдалины, чтобы присоединиться к королю и королеве в поместье Сандрингем на праздновании Рождества.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Герцогиня Эдинбургская с дочерью Луизой и сыном Джеймсом

Герцогиня Эдинбургская с дочерью Луизой и сыном Джеймсом / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская выглядела сияющей и прибыла вместе со своим мужем, принцем Эдвардом, и двумя детьми — леди Луизой и Джеймсом Уэссекским на ежегодную прогулку — давнюю традицию, которая предоставляет публике редкую возможность лично поприветствовать членов королевской семьи.

Герцогиня Эдинбургская с дочерью Луизой и сыном Джеймсом / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская с дочерью Луизой и сыном Джеймсом / © Getty Images

Софи надела сшитое клетчатое пальто, украшенное насыщенными бордовыми нитями, которое сразу же выделило ее из толпы. А к нему подобрала шляпу с бантом сзади, бархатный шарф, клатч и кожаные перчатки, а обула лаковые туфли-лодочки в тон.

На фоне множества зимних нейтральных оттенков в Сандрингеме выбор Софи выглядел сдержанно смелым, идеально сочетая в себе праздничную уверенность и королевскую сдержанность.

Ее дочь леди Луиза была в светло-бежевом пальто и туфлях на каблуках, а также черную шляпу-таблетку и шарф в полоску. Ее брат Джеймс надел черное пальто и брюки.

