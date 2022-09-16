В пальто, новой шляпе и с насыщенным макияжем: принцесса Кейт с мужем принцем Уильямом появились на публике

Принц и принцесса Уэльские встретились сегодня с военнослужащими во время визита в Армейский учебный центр Пирбрайт в Гилфорде.

Супруги встретились с военнослужащими Содружества, которые будут направлены в Великобританию для участия в похоронах королевы Елизаветы II, которые состоятся в понедельник, 19 сентября.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Getty Images

В панихиде принимают участие 28 австралийских солдат, 64 канадских солдата и 25 солдат из Новой Зеландии, репетиции которой проходили на месте во время визита членов королевской семьи.

Во время разговора с солдатами Кейт поделилась, что сейчас испытывает недостаток сна, а также очень странное чувство, связанное с тем, что только в июне королевская семья праздновала платиновый юбилей монарха, а теперь провожает королеву в последний путь.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Getty Images

Сегодня принцесса Уэльская, Кэтрин была одета в пальто длины миди с пуговицами посередине и интересной формы шляпку, а обута в остроносые туфли-лодочки на высоких устойчивых каблуках. В руках Кейт несла маленькую сумку из кожи крокодила.

В ушах принцессы были жемчужные серьги, на лице чуть более насыщенный, чем обычно макияж, а волосы собраны в красивый пучок.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Getty Images

Принц Уильям был в темно-синем костюме, белой рубашке и черном галстуке. Он выглядел серьезным и сосредоточенным.

Вчера, принц и принцесса Уэльские посещали Сандрингем, где осматривали горы цветов, которые приносят люди, чтобы почтить память скончавшейся в прошлый четверг королевы.

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