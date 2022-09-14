В пальто от Givenchy и серьгах подаренных Елизаветой II: Меган Макл почтила память королевы

Королева скончалась в возрасте 96 лет 8 сентября. Сегодня в Лондоне состоялась в траурная служба с участием ее родных.

14 сентября гроб королевы Елизаветы II последний раз покинул Букингемский дворец, на лафете его перевезли в Вестминстер-холл, где он пробудит четыре дня.

В траурной процессии участвовали все члены королевской семьи - Чарльз III, шел за гробом вместе со своими братьями и сестрой, также их сопровождали принцы Уильям и Гарри. Супруги принцев - принцесса Уэльская и герцогиня Сассекская ехали в автомобилях позади.

Для траурной церемонии герцогиня Сассекская надела черное пальто от французского Модного дома Givenchy, а также черное платье и замшевые туфли-лодочки от Paul Andrew.

Герцог и герцогиня Сассекские / Фото: Associated Press

Дополнили образ герцогини небольшая шляпка-таблетка с вуалью и сумка с короткой ручкой от бренда Loewe.

Принцесса Уэльская Кейт, герцогиня Сассекская и принц Гарри / Фото: Associated Press

Украшений Меган выбрала минимум, но зато очень ценных. На супруге принца Гарри были маленькие серьги с бриллиантом и небольшой жемчужиной, которые ей в 2018 году подарила Елизавета II. А вот на руке у нее был золотой браслет The Love Bracelet от Cartier.

Герцог и герцогиня Сассекские / Фото: Associated Press

После завершения службы Меган сделала последний реверанс королеве Елизавете II, а затем вместе с Гарри покинула Вестминстер-холл держась за руки.

Герцог и герцогиня Сассекские / Фото: Associated Press

Герцог и герцогиня Сассекские / Фото: Associated Press

Герцог и герцогиня Сассекские / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская Кейт, принц Уильян, герцогиня Сассекская и принц Гарри / Фото: Associated Press

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