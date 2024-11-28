В пальто, платья-футляре и на шпильках: Брижит Макрон продемонстрировала стильный образ во всем бежевом

Первая леди Франции в стильном монохромном луке встретила гостей.
Президент Франции Эммануэль Макрон и первая леди Франции Брижит Макрон встречали у себя в гостях в Париже президента Нигерии Бола Тинубу и его супругу Реми Тинубу, приехавших с официальным визитом.
Госпожа Макрон продемонстрировала в этот день стильный монохромный образ. Она была во всем бежевом: стильном двубортном пальто с черными пуговицами, платье-футляре и кожаных остроносых туфлях на шпильках. В руке она несла маленькую бежевую сумочку от Dior.
Брижит надела объемный парик и сделала любимый макияж смоки-айс.
Эммануэль выбрал черное пальто, черный классический костюм, белую рубашку, черный галстук и черные туфли.
Напомним, Брижит Макрон в приталенном пальто и белом мини-платье похвасталась стройными ногами в Марокко.
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