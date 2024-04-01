В пальто Prada и шляпе дочери: герцогиня Софи с мужем посетила пасхальную службу

Герцог и герцогиня Эдинбургские присутствовали вчера на пасхальной службе в часовне Святого Георгия в Виндзоре.

59-летняя герцогиня Софи выбрала необычный наряд для этого публичного выхода. Она появилась в фиолетовом пальто от Prada длины до колен с золотыми пуговицами, в руках держала питоновый клатч от Bally, а обула нюдовые туфли-лодочки на каблуках тоже от Prada. Образ Софи дополнила шляпой-таблеткой цвета овсянки от Jane Taylor London.

Герцогиня Софи и ее сын Джеймс на пасхальной службе 2024 года / Фото: Associated Press

Кстати, ранее эту шляпу носила ее дочь леди Луиза на Пасху в 2022 году. В этом году Луиза отсутствовала на службе так как находится на учебе в Сент-Эндрюсском университете.

Героцгиня Софи и леди Луиза на Пасху в 2022 году / Фото: Getty Images

Герцогиня Софи распустила волосы, сделала легкий макияж и выглядела весьма необычно. Нам напомнил ее образ некоторые выходы Меган, герцогини Сассекской в те времена, когда она с мужем Гарри еще жила в Великобритании.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

С Софи на службу приехал ее муж принц Эдвард, он был в черном классическом костюме в тонкую полоску, светлой рубашке и галстуке с розовым принтом. Также Софи и Эдвард взяли с собой младшего сына Джеймса, он тоже был в черном костюме, белой рубашке и с голубым галстуком.

Герцогиня Софи и принц Эдвард на пасхальной службе 2024 года / Фото: Associated Press

На службе в честь Пасхи появился и король Чарльз III с королевой Камиллой. Это первое появление монарха на такой широкой публике после объявления о болезни в феврале.

Герцогиня Софи и принц Эдвард на пасхальной службе 2024 года / Фото: Associated Press

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