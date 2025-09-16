- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 83
- Время на прочтение
- 1 мин
В пальто с бантом и жемчужном чокере: принцесса Кейт повторила образ, появившись на прощании с герцогиней Кентской
Принц и принцесса Уэльские прибыли на заупокойную мессу по Кэтрин, герцогине Кентской, в Вестминстерский собор в Лондоне.
Кэтрин, герцогиня Кентская, была замужем за принцем Эдуардом, герцогом Кентским, двоюродным братом королевы Елизаветы II. Она скончалась 4 сентября в возрасте 92 лет в Кенсингтонском дворце в окружении своей семьи. Она приняла католичество в 1994 году, и ее похороны состоятся в Вестминстерском соборе.
Это первые католические похороны члена королевской семьи в современной истории Великобритании. Ее Королевское Высочество будет похоронена в Королевской усыпальнице во Фрогморе, в Виндзоре.
Принцесса Уэльская приехала на похорон в черном пальто с бантом от Catherine Walker, шляпе с вуалью, жемчужных серьгах и с жемчужным чокером на шее, а в руках держала сумку от Chanel и черные перчатки. Обута принцесса была в лаконичные замшевые туфли на высоких каблуках.
В этом пальто Кэтрин посещала похорон принца Филиппа, герцога Эдинбургского в 2021 году.
Принц Уильям одет в черный фрак, серые брюки, белую рубашку жилет и черный галстук, а обут в черные туфли из кожи.
Напомним, похорон посетит и король Чарльз III, а вот его супруга королева Камилла в последнюю минуту отказалась от мероприятия по уважительной причине.