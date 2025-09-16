В пальто с бантом и жемчужном чокере: принцесса Кейт повторила образ, появившись на прощании с герцогиней Кентской

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Getty Images

Кэтрин, герцогиня Кентская, была замужем за принцем Эдуардом, герцогом Кентским, двоюродным братом королевы Елизаветы II. Она скончалась 4 сентября в возрасте 92 лет в Кенсингтонском дворце в окружении своей семьи. Она приняла католичество в 1994 году, и ее похороны состоятся в Вестминстерском соборе.

Это первые католические похороны члена королевской семьи в современной истории Великобритании. Ее Королевское Высочество будет похоронена в Королевской усыпальнице во Фрогморе, в Виндзоре.

Принцесса Уэльская приехала на похорон в черном пальто с бантом от Catherine Walker, шляпе с вуалью, жемчужных серьгах и с жемчужным чокером на шее, а в руках держала сумку от Chanel и черные перчатки. Обута принцесса была в лаконичные замшевые туфли на высоких каблуках.

Принцесса Уэльская Кейт и принц Уильям / © Getty Images

В этом пальто Кэтрин посещала похорон принца Филиппа, герцога Эдинбургского в 2021 году.

Принц Уильям одет в черный фрак, серые брюки, белую рубашку жилет и черный галстук, а обут в черные туфли из кожи.

Напомним, похорон посетит и король Чарльз III, а вот его супруга королева Камилла в последнюю минуту отказалась от мероприятия по уважительной причине.