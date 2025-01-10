В пальто с белым воротником, украшенным принтом "поцелуй": Мелания Трамп появилась на похоронах в образе от Valentino

Избранный президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп побывали на государственной похороне бывшего 39-го президента США Джимми Картера, скончавшегося в возрасте 100 лет. Церемония прощания прошла в Вашингтонском национальном соборе.

Мелания выбрала для своего появления стильный образ. На ней было элегантное черное двубортное пальто из шерсти от бренда Valentino. Она опоясывала черным поясом. Наряд А-силуэта имел широкий белый воротник с принтом скульптуры с поцелуем 19-го века. На нем была изображена пара, которая обнимается и целуется, с розами и бабочками рядом.

Дональд Трамп и Мелания Трамп / Фото: Getty Images

Это пальто из коллаборации Valentino с Undercover, которая вышла осенью 2019 года. Вещи из коллекции были украшены схожими принтами.

Наряд госпожа Трамп дополнила черными туфлями-лолдочками на высоких шпильках. Она собрала волосы в низкий пучок и сделала макияж смоки-айс.

Дональд был одет в классический черный костюм, белую рубашку и синий галстук. Обут он был в черные лоферы.

Напомним, Мелания Трамп предстала на новогодней вечеринке в элегантном платье с разрезом и на шпильках.

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