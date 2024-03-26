В пальто с цветами и в украшениях Сartier: поклонники в восторге от нового образа Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри были посетили арт-мероприятие в Лос-Анджелесе вскоре после того, как герцогиня Сассекская. представила свой новый бренд.

Супруги присутствовали на открытии новой художественной выставки в центре Лос-Анджелеса. Пользователь TikTok @harry.nd.meghan поделился видео с мероприятия.

Герцогиня Сассекская приехала в тот день в пальто-накидке с цветочной вышивкой Carolina Herrera, стоимостью 3793 доллара, в брюках и обута в классические балетки. Также свой образ Меган дополнила часами Сartier и браслетом Love от этого же бренда, а еще надела теннисный браслет Ariel Gordon Jewelry.

Поклонники расхвалили в соцсетях этот образ герцогини Сассекской на выставке "Коллекция афроамериканского искусства и истории Кинси".

Недавно, напомним, Меган Маркл вернулась в Instagram и опубликовала первый пост. Герцогиня рассказала, что под своим новым брендом планирует продавать различные товары для дома, кулинарные книги и даже еду.

Ранее мы рассказывали, что принц Гарри снова планирует приехать в Великобританию, но ему настоятельно не рекомендовали беспокоить принцессу Уэльскую, которая сейчас занята лечением.

Принцесса Кейт, принц Уильям и принц Гарри / Фото: Getty Images

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