В пальто с элегантным аксессуаром: новый аутфит Елены Зеленской

Первая леди Украины посетила запуск проекта против насилия.

Елена Зеленская приняла участие в запуске проекта "Річ у тому", который состоялся в рамках Всемирной акции "16 дней против насилия".

Первая леди призвала всех предпринимать шаги против насилия. В частности, не умалчивать подобные случаи. И не оставлять пострадавших от насилия без поддержки.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

"Если знаете о насилии рядом с вами – не молчите. Если вы жертва – не бойтесь обратиться за помощью. Вы не сами! (Правительственная горячая линия по помощи пострадавшим от домашнего насилия – 1547).

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

И, пожалуйста, не оправдывайте обидчиков. Бьет и оскорбляет – это не любовь. Наконец-то надо это осознать всему обществу. И тогда насилию негде будет спрятаться", — отметила супруга президента.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Реальные истории о насилии вместо пострадавших рассказали известные украинцы: актеры, музыканты, телеведущие, спортсмены.

"За жертв будут говорить известные люди – актеры, ведущие, музыканты, спортсмены. Они озвучили 16 историй, взятых из настоящих полицейских протоколов. В фокусе каждой из них – вещь, ставшая орудием домашнего насилия или ассоциирующаяся с ним.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Об этом страшно читать и слушать. Но должны. Ибо насилие боится огласки. Читайте и смотрите реальные истории здесь: https://richutim2021.rozirvykolo.org", — написала Елена.



На мероприятии Елена появилась в черном элегантном пальто со скрытыми пуговицами и красивым черно-белым аксессуаром под воротником. Образ она дополнила черными широкими брюками и черной обувью.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Волосы ей уложили в аккуратную прическу и сделали макияж с акцентом на глазах. В ушах были лаконичные серьги.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Напомним, ранее на премьеру документального фильма о домашнем насилии — "Разорви круг" — Зеленская пришла в клетчатом жакете, черной водолазке и карамельной юбке миди. Наряд Елена скомбинировала с кремовыми сапогами на шпильках.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

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