В пальто с кейпом и шляпе-таблетке: Зара Тиндалл посетила праздничное мероприятие на ипподроме

Зара Тиндалл / © Getty Images

Зара Тиндалл побывала на рождественской встрече на ипподроме в Челтнеме, где традиционно проходит множество различных конных соревнований.

44-летняя Зара приехала на мероприятие в темно-синем пальто с кейпом, под которым было серое то ли платье, то ли кофта и обула высокие замшевые сапоги на каблуках. Ее образ также завершала шляпа-таблетка баклажанового цвета, солнцезащитные очки, серьги-кольца в ушах, кожаные перчатки и пояс, подчеркивающий талию. А неподалеку от Зары на земле стояла лаковая сумка из кожи крокодила.

