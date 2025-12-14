ТСН в социальных сетях

Общество
93
1 мин

В пальто с кейпом и шляпе-таблетке: Зара Тиндалл посетила праздничное мероприятие на ипподроме

Дочь принцессы Анны даже в рождественский период не упускает возможности посетить свое любимое мероприятие.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Зара Тиндалл

Зара Тиндалл / © Getty Images

Зара Тиндалл побывала на рождественской встрече на ипподроме в Челтнеме, где традиционно проходит множество различных конных соревнований.

44-летняя Зара приехала на мероприятие в темно-синем пальто с кейпом, под которым было серое то ли платье, то ли кофта и обула высокие замшевые сапоги на каблуках. Ее образ также завершала шляпа-таблетка баклажанового цвета, солнцезащитные очки, серьги-кольца в ушах, кожаные перчатки и пояс, подчеркивающий талию. А неподалеку от Зары на земле стояла лаковая сумка из кожи крокодила.

Зара Тиндалл / © Getty Images

Зара Тиндалл / © Getty Images

А недавно, напомним, мы показывали, в каком образе Зара Тиндалл посещала коктейльную вечеринку в Лондоне.

93
