В пальто с мехом и с сумкой Louis Vuitton за 320 тысяч гривен: первая леди Нигерии в гостях у Макронов

Президент Нигерии Бола Тинубу и его супруга Реми Тинубу с рабочим визитом посетили Париж.
Президентские супруги Франции Эммануэль и Брижит Макрон устроили государственный ужин в Елисейском дворце по случаю официального визита в страну президента Нигерии Бола Тинубу и его супруги Реми Тинубу.
Первая леди Нигерии появилась на мероприятии в национальном ярком наряде с флористическим мотивом и кружевными манжетами, в котором преобладал фиолетовый цвет. На голове она завязала платок такого же оттенка и с таким же принтом.
Свой образ Реми дополнила черным пальто свободного кроя с мехом на воротнике и манжетах. В руке она держала стильную фиолетовую сумочку Capucines Mini от Louis Vuitton – стоимость схожей на официальном сайте бренда составляет 7700 долларов (320 тысяч гривен).
Бола Тинубу был одет в черное пальто, черный наряд, черно-белый головной убор, которые дополнил черными мокасинами с крокодиловым принтом.
Напомним, во время церемонии приветствия Реми Тинубу предстала в темно-коричневой шубе и черном наряде, состоявшем из укороченного жакета и юбки миди, украшенной золотой флористической вышивкой.
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