В пальто с мехом и шляпе-таблетке: элегантная принцесса Беатрис на рождественской службе

Принцесса Беатрис Йоркская сегодня также присутствовала на королевской прогулке в Сандрингеме.

Вместе с принцессой был и ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци. Они следовали в церковь святой Марии Магдалины на рождественскую службу. Главенствовал на мероприятии король Чарльз III и королева Камилла.

Британская королевская семья в Сандрингеме / Фото: Getty Images

На принцессе было зеленое пальто от Shrimps с меховым воротником и манжетами и шляпа-таблетка с лаконичным цветком и пером от Somerset Millinery.

Принцесса распустила длинные волосы, сделала легкий макияж глаз и улыбалась. Они с супругом Эдо, а также с сестрой принцессой Евгенией и ее мужем Джеком шли позади короля Чарльза и Камиллы, а также принца и принцессы Уэльских.

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Это первый публичный выход членов королевской семьи в Сандрингеме с 2019 года и впервые они собрались здесь после кончины королевы Елизаветы II в сентября 2022 года.

Британская королевская семья в Сандрингеме / Фото: Getty Images

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