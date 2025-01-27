В пальто с меховым воротником и в ободке: Зару Тиндалл запечатлели на ипподроме

Зара Тиндалл одета в теплое пальто с меховым воротником прибыла на открытие престижной церемонии вручения наград RoR Awards на ипподроме в Челтнеме. Зара стала ведущей ежегодной церемонии вручения премии RoR Awards.

Свой образ миссис Тиндалл дополнила ободком на голове и золотыми серьгами-колечками, сделала легкий макияж на лице и волосы собрала в низкий пучок.

На мероприятии, которое проводится в День фестивальных испытаний, будут вручены две престижные награды: премия "Лошадь года" от Жокейского клуба и премия Питера О'Салливана за вклад в развитие сообщества. Также будут отмечены победители RoR Elite Series в шести дисциплинах конного спорта.

На сайте RoR говорится: "Мы рады сообщить, что покровительница RoR Зара Тиндалл откроет церемонию вручения премии RoR Awards 2025".

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

"Это престижное мероприятие станет незабываемым праздником, поскольку мы отмечаем нашу 25-ю годовщину, чествуя достижения бывших скаковых лошадей и людей, которые их поддерживают".

Зара Тиндалл – опытная наездница и до сих пор принимает участие в разных соревнованиях верхом на лошади.

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

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