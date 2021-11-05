В пальто с принтом "собачий зуб" и с жемчужным ожерельем: стильный образ Хиллари Клинтон

В пальто с принтом "собачий зуб" и с жемчужным ожерельем: стильный образ Хиллари Клинтон

Бывший госсекретарь США и первая леди Хиллари Клинтон вышла в свет в наряде с модным принтом.

Хиллари Клинтон вчера, 4 ноября, приняла участие в публичной беседе со своей помошницей Хумой Абединой в Нью-Йорке.

Хиллари тщательно подготовила свой образ. Она надела стильное черно-белое пальто с принтом "собачий зуб". Под верхней одеждой на ней был черный топ и черные широкие брюки.

Хиллари Клинтон / Getty Images

Аутфит экс-первая леди дополнила черными ботильонами. На шее у нее было жемчужное ожерелье, в ушах – лаконичные серьги, а на руке металлические браслеты. На лицо Клинтон надела черную маску. Аккуратная укладка с локонами завершила лук Хиллари.

Хиллари Клинтон / Getty Images

Напомним, а на развлекательное ток-шоу "Поздней ночью с Сетом Майерсом" Клинтон пришла в кожаном черном жакете, черной блузке с романтическим цветочным принтом и золотыми пуговицами на манжетах, а также в черных брюках со стрелками.

Хиллари Клинтон и Луиза Пенни / Getty Images

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