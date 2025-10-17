ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
79
Время на прочтение
1 мин

В пальто с цветами и красивой укладкой: королева Максима посетила модное мероприятие

Королева Максима официально открыла 25-ю Неделю нидерландского дизайна в Эйндховене.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Перед открытием королева Максима посещает выставку «Сближение умов — дизайн в 100 раз эффективнее перемен» в музее Ван Аббе.

В этот день на Ее Величестве был лук от Claes Iversen из кутюрной коллекции 2022 года, состоявший из комбинезона и длинного контрастного пальто с крупным цветочным принтом, дополненный туфлями Gianvito Rossi светлого оттенка из замши, клатчем в тон и цветочными серьгами Van Cleef & Arpels.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Максима выглядела безупречно, ее волосы были уложены в объемную прическу, на лице сверкала улыбка и макияжем она подчеркнула глаза.

На днях Ее Величество также официально открыла новую глобальную штаб-квартиру Royal Philips в Амстердаме. Тогда она выбрала для выхода в свет зеленое платье миди от любимого бренда Natan Couture и обула туфли из кожи от Gianvito Rossi на каблуках, подобранные в тон ее шляпы.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Стильные выходы в свет королевы Максимы (20 фото)

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Сумки королевы Максимы / © Getty Images

Сумки королевы Максимы / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
79
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie