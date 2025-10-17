В пальто с цветами и красивой укладкой: королева Максима посетила модное мероприятие

Королева Максима / © Getty Images

Перед открытием королева Максима посещает выставку «Сближение умов — дизайн в 100 раз эффективнее перемен» в музее Ван Аббе.

В этот день на Ее Величестве был лук от Claes Iversen из кутюрной коллекции 2022 года, состоявший из комбинезона и длинного контрастного пальто с крупным цветочным принтом, дополненный туфлями Gianvito Rossi светлого оттенка из замши, клатчем в тон и цветочными серьгами Van Cleef & Arpels.

Королева Максима / © Getty Images

Максима выглядела безупречно, ее волосы были уложены в объемную прическу, на лице сверкала улыбка и макияжем она подчеркнула глаза.

На днях Ее Величество также официально открыла новую глобальную штаб-квартиру Royal Philips в Амстердаме. Тогда она выбрала для выхода в свет зеленое платье миди от любимого бренда Natan Couture и обула туфли из кожи от Gianvito Rossi на каблуках, подобранные в тон ее шляпы.

Королева Максима / © Getty Images